"Jej piekło" - nowy zwiastun kolejnego filmu reżysera "Drive"

Po dziesięciu latach Nicolas Winding Refn powraca z nowym filmem. Do sieci trafił oficjalny zwiastun "Jej piekła", którego amerykańska premiera kinowa została wyznaczona na 24 lipca. Za dystrybucję odpowiada Neon.

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Akcja filmu rozgrywa się w futurystycznej metropolii, którą spowija tajemnicza mgła. W jej cieniu pojawia się śmiertelnie niebezpieczna i trudna do uchwycenia istota. Główną bohaterką jest młoda kobieta zmagająca się z własnymi demonami, która wyrusza na poszukiwania zaginionego ojca. Jej droga przecina się z amerykańskim żołnierzem próbującym uratować swoją córkę z piekła.

W obsadzie znaleźli się Sophie Thatcher, Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu oraz Diego Calva.

Źródło: NEON