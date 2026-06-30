Colin Farrell i Emilia Jones w nowym filmie reżysera "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja"

Platforma Netflix postanowiła powierzyć reżyserowi filmu "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja", Richowi Peppiattowi, realizację kolejnego projektu – historycznego thrillera zemsty zatytułowanego "Bad Bridgets".

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Twórcy ogłosili dziś pełną obsadę filmu, w której znaleźli się Emilia Jones, Alison Oliver, Colin Farrell, Steve Coogan, Domhnall Gleeson, Himesh Patel, Charlie Heaton, Niamh Algar oraz Simone Kirby. Zdjęcia do produkcji rozpoczną się już w przyszłym tygodniu w Irlandii Północnej.

"Bad Bridgets" określane jest jako thriller zemsty osadzony w realiach XIX wieku. Za stronę wizualną odpowiada zdobywca Oscara James Price, natomiast kostiumy przygotuje Kate Hawley, znana z pracy przy filmie "Crimson Peak".

Scenariusz czerpie inspirację z książki "Bad Bridget: Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women" autorstwa Elaine Farrell i Leanne McCormick. Projekt powstawał we współpracy z badaczami z Queen’s University Belfast i opiera się na historycznych losach irlandzkich emigrantek, które w XIX wieku często określano mianem "Bad Bridgets". Wiele z nich trafiało do więzień za drobne przewinienia, a niekiedy nawet za tak niejednoznaczne wykroczenia jak "upór".

Fabuła rozpoczyna się od tajemniczego listu, który skłania młodą kobietę do opuszczenia pogrążonej w głodzie Irlandii i podróży do XIX-wiecznego Nowego Jorku. Tam trafia do osławionej grupy irlandzkich emigrantek siejących zamieszanie na ulicach miasta.

Źródło: Netflix / informacja prasowa