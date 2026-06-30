Nowy zombie horror od twórcy "Zombie express" - zwiastun "Kolonii"

Fani kina grozy wprost z Korei Południowej mogą skakać z radości. Do kin zmierza najnowszy horror twórcy doskonałego "zombie horroru" Zombie express. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun filmu Kolonia.

Wczytywanie... kadr z filmu "Kolonia"

Yeon Sang-ho powraca tego lata z nową epidemią. Przygotujcie się na brutalny i krwawy koszmar. Zombie od Sang-ho są niesamowicie agresywne i kieruje nimi nienasycony głód. Co ciekawe będą również ewoluować.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Fabuła Kolonii opowiada o profesor Se-jeong i koncentruje się na konferencji biotechnologicznej, która zamienia się w koszmar, gdy szybko mutujący wirus zaczyna przekształcać uczestników w krwiożercze istoty. Władze decydują się zamknąć obiekt, pozostawiając ocalałych uwięzionych w środku, bez drogi ucieczki. Se-jeong wraz z tymi, którzy jeszcze trzymają się przy życiu, muszą walczyć o przetrwanie, gdy zainfekowani przechodzą przerażające przemiany i grożą rozprzestrzenianiem wirusa.

To pierwszy pełnometrażowy film Gianny Jun od 2015 roku, która występuje u boku Koo Kyo-hwana, Ji Chang-wooka i Kim Shin-rocka.

Kolonia trafi do kin 28 sierpnia 2026 roku. Polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Film miał swoją światową premierę w sekcji Midnight Screenings podczas tegorocznego Festiwalu w Cannes.

Źródło: Bloody Disgusting