Austin Abrams z nietypowym pasażerem na nowym zdjęciu z "Resident Evil"

Nadchodzi nowa era dla "Resident Evil". Już niedługo do kin wejdzie kolejny film inspirowany kultową serią gier z gatunku survival horror. Odpowiada za niego reżyser Barbarzyńców Zach Cregger, a gwiazdą produkcji jest Austin Abrams. To właśnie jego widzimy na najnowszym, oficjalnym zdjęciu promującym horror.

Wczytywanie... kadr z filmu "Resident Evil"

Opublikowana przez magazyn Empire fotografia przedstawia bohatera, w którego wciela się Abrams znajdującego się w jakimś samochodzie. Nie jest on jednak w nim sam. Jego pasażerem jest zainfekowana wirusem T osoba, a więc zombie. Na twarzy bohatera widać przerażenie zaistniałą sytuacją.

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Co ciekawe w filmie Creggera typowych zombie będzie „jak na lekarstwo”. Jak sam mówi, możemy spodziewać się rotacji mutantów z wirusem T.

Ten film nie wykorzystuje zbyt wiele zombie. Jest dużo bardziej skupiony na dziwnych stworzeniach niż na zombie. Są naprawdę tylko dwie sceny, może trzy, w których dzieją się prawdziwe zombie sceny mówi reżyser.

Austin Abrams gra Bryana, kuriera medycznego, który nieświadomie zostaje wciągnięty w pełną akcji, nieustanną walkę o przetrwanie. Pewna fatalna, przerażająca noc zmienia świat wokół niego w jeden wielki chaos.

Bryan to zwykły człowiek, który akurat nosi na sobie świętą misję, która zabierze go w samo serce wszystkiego. To trochę jak Frodo wchodzący do Mordoru mówi o głównej postaci swojego filmu Cregger.

Cregger jest także współautorem scenariusza wraz z Shayem Hattenem. Obsadę uzupełniają Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser oraz Johnno Wilson.

Resident Evil Zacha Creggera wejdzie do kin 18 września 2026 roku.

Źródło: Bloody Disgusting