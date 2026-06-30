"O czym wie Marielle" nagrodzony w Berlinie komediodramat w kinach od 21 sierpnia

Co by było, gdyby ktoś słyszał każdą naszą rozmowę i widział nas nawet w najbardziej intymnych czy krępujących sytuacjach? A co gorsza – gdyby to było nasze dziecko? Z pozoru stateczne i szczęśliwe małżeństwo – Julia (Julia Jentsch) i Tobias (Felix Kramer), właśnie doświadcza tego na własnej skórze…

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Julia i Tobias to małżeństwo z wyższej klasy średniej, które na pierwszy rzut oka wiedzie idealne, ułożone życie. Wszystko zmienia się w jednej chwili, gdy ich nastoletnia córka, Marielle, po niefortunnym wypadku podczas szkolnej przepychanki, ku swojemu zaskoczeniu "zyskuje" niezwykły i niekomfortowy dar – zaczyna słyszeć wszystkie wypowiedzi swoich rodziców, nawet te, przy których nie jest obecna.

Dom, który dotąd był oazą spokoju i fasadą szczęścia, z dnia na dzień zamienia się w pole minowe. Każde rodzinne spotkanie staje się konfrontacją z niewygodnymi prawdami, głęboko tłumionymi frustracjami i wzajemnymi pretensjami.

Drugi film w dorobku Frédérica Hambaleka to błyskotliwy komediodramat, który z humorem, ale i chirurgiczną precyzją, obnaża słabości współczesnej rodziny. Reżyser zadaje kluczowe pytanie: czy w relacjach międzyludzkich lepiej postawić na brutalną szczerość, która może zniszczyć status quo, czy może jednak niektóre sekrety powinny na zawsze pozostać w sferze myśli?

"O czym wie Marielle" to słodko-gorzka opowieść o dorastaniu, rozczarowaniach i trudnej sztuce bycia autentycznym, gdy maski, które nosimy, zostają zerwane bez ostrzeżenia.

W kinach od 21 sierpnia.

Źródło: Aurum Film / Informacja prasowa