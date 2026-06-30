Nowy spot widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"... z Lionelem Messim

Sony Pictures opublikowało nowy spot promujący widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" nawiązujący do piłkarskich mistrzostw świata.

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W krótkim materiale Peter Parker, grany przez Toma Hollanda, spotyka w nowojorskim sklepie legendę argentyńskiej piłki nożnej, Lionela Messiego. Klip trafił do sieci przed piątkowym meczem reprezentacji Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka i stanowi kolejny element kampanii marketingowej filmu, którego premiera odbędzie się już w przyszłym miesiącu.

Równocześnie pojawiły się nowe doniesienia dotyczące kulis produkcji. Według serwisu "The Cosmic Circus", Tom Holland odgrywa obecnie znacznie większą rolę w procesie kreatywnym związanym z postacią Spider-Mana. Źródła portalu twierdzą, że jego zaangażowanie można porównać do wpływu, jaki Tom Hiddleston miał na rozwój Lokiego w Marvel Cinematic Universe.

Rzekomo aktor ma obecnie większy wpływ na sposób prowadzenia swojej postaci, co przekłada się nie tylko na decyzje dotyczące samego filmu, ale również na szersze rozmowy związane z mitologią Spider-Mana w różnych mediach. Według tych informacji efekty tej współpracy mogą stać się bardziej widoczne po planowanym w przyszłości resecie MCU. Na razie są to jednak nieoficjalne doniesienia, które nie zostały potwierdzone przez Marvel Studios ani Sony Pictures.

Akcja filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" rozgrywa się pewien czas po wydarzeniach z "Bez drogi do domu". Peter Parker żyje całkowicie samotnie po tym, jak zdecydował się wymazać siebie z pamięci wszystkich bliskich. Skupia się wyłącznie na walce z przestępczością w Nowym Jorku jako pełnoetatowy Spider-Man. Rosnąca presja prowadzi jednak do nieoczekiwanej przemiany fizycznej bohatera, która może zagrozić jego istnieniu, podczas gdy seria tajemniczych przestępstw zwiastuje pojawienie się jednego z najgroźniejszych przeciwników, z jakimi przyszło mu się zmierzyć.

Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton. W obsadzie znaleźli się również Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal jako Punisher, Mark Ruffalo jako Hulk, Michael Mando jako Scorpion, Marvin Jones III jako Tombstone, a także Sadie Sink, Liza Colón-Zayas i Tramell Tillman.

Polska premiera "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" została zaplanowana na 31 lipca.

Źródło: Sony Pictures / The Cosmic Circus