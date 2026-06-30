Brytyjski rząd może zablokować przejęcie Warner Bros. Discovery

Brytyjski rząd zapowiedział, że może formalnie interweniować w sprawie planowanego przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Powodem są obawy dotyczące zachowania pluralizmu mediów oraz koncentracji własności na rynku medialnym.

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Sekretarz stanu ds. kultury, mediów i sportu Lisa Nandy poinformowała we wtorek parlament, że po analizie dostępnych materiałów i konsultacjach z zainteresowanymi stronami jest skłonna wszcząć procedurę interwencji. Jak zaznaczyła, kluczową kwestią pozostaje zapewnienie odpowiedniej różnorodności źródeł informacji i właścicieli mediów działających na brytyjskim rynku.

Według Nandy jednym z najważniejszych aspektów jest zachowanie "wystarczającego pluralizmu poglądów w mediach informacyjnych", a także utrzymanie odpowiedniej liczby niezależnych podmiotów kontrolujących przedsiębiorstwa medialne i platformy oferujące treści na żądanie.

Jeżeli transakcja zostanie sfinalizowana, pod wspólną kontrolą znalazłyby się między innymi Channel 5, Cartoon Networ, Nickelodeon, CNN International, a także platformy i usługi takie jak Paramount+, TNT Sports oraz HBO Max.

Brytyjski rząd zwrócił się już do obecnych i przyszłych właścicieli Warner Bros. Discovery o przedstawienie dodatkowych pisemnych wyjaśnień. Termin ich złożenia wyznaczono na przyszły poniedziałek.

Jeśli Lisa Nandy ostatecznie zdecyduje się na formalną interwencję, sprawą zajmą się brytyjski regulator rynku medialnego Ofcom oraz urząd ds. konkurencji Competition and Markets Authority (CMA). Obie instytucje przeprowadzą szczegółową ocenę skutków planowanej transakcji i przedstawią własne raporty, które mogą mieć wpływ na dalszy los jednego z największych przejęć w światowym sektorze medialnym.

Źródło: Variety