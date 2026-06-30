Dylan O'Brien zagra główną rolę w komediowym serialu "Lex"

Dylan O'Brien został obsadzony w głównej roli komediowego serialu "Lex", który powstaje dla platformy Hulu. Aktor wcieli się również w rolę producenta wykonawczego projektu.

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Fabuła skupi się na Lexie, skompromitowanej byłej gwieździe reality show, który przypadkowo rejestruje morderstwo w tle spersonalizowanego nagrania zamówionego za pośrednictwem serwisu Cameo. To niepozorne zdarzenie sprawia, że bohater zostaje wplątany w globalny spisek i staje się celem wpływowych osób, które zrobią wszystko, by go uciszyć.

Produkcja ma łączyć elementy komedii i thrillera. W trakcie ucieczki Lex będzie musiał wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas funkcjonowania w toksycznym świecie telewizyjnych reality shows, by ujawnić prawdę, przeżyć i przede wszystkim wrócić na ekran.

Za scenariusz odpowiada Sean Clements, który będzie także producentem wykonawczym. Do grona producentów dołączyli również wsponiany Dylan O’Brien oraz doświadczony twórca komediowy Paul Simms.

"Lex" będzie pierwszą regularną rolą serialową O’Briena od czasu jego występu jako Stiles Stilinski w popularnym serialu "Teen Wolf".

Źródło: Deadline