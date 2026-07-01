Tom Hardy jednak wróci do 3. sezonu "Strefy gangsterów"

Tom Hardy ma jednak powrócić do obsady serialu "Strefa gangsterów". Najnowsze doniesienia wskazują, że aktor osiągnął porozumienie z showrunnerem Jezem Butterworthem.

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Jeszcze kilkanaście dni temu pojawiały się informacje sugerujące, że Hardy nie wróci do serialu. Według nieoficjalnych źródeł powodem miały być napięcia pomiędzy aktorem a Butterworthem, które miały uniemożliwiać dalszą współpracę.

Sytuacja miała jednak ulec zmianie po niedawnym spotkaniu w Londynie, w którym uczestniczyli Hardy, Butterworth oraz producent wykonawczy David Glasser. Jak podają źródła, rozmowy zakończyły się osiągnięciem porozumienia i wypracowaniem wspólnej wizji dalszej współpracy.

W proces rozwiązania sporu miał być zaangażowany również Guy Ritchie, pełniący funkcję producenta wykonawczego serialu i reżyser kilku odcinków dwóch pierwszych sezonów. Obecnie trwają ostatnie ustalenia dotyczące powrotu Hardy’ego do produkcji.

Zdjęcia do trzeciego sezonu mają rozpocząć się jesienią. Oprócz Hardy’ego oczekiwany jest również powrót duetu Pierce Brosnan oraz Helen Mirren.

Choć platforma nie ogłosiła jeszcze oficjalnie zamówienia trzeciego sezonu, branżowe źródła wskazują, że decyzja o kontynuacji serialu ma być jedynie kwestią czasu.

Źródło: Deadline