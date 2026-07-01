Monica Barbaro dołącza do obsady prequela "Ocean's Eleven"

Bradley Cooper kontynuuje kompletowanie obsady swojego nowego filmu "Oceans", będącego prequelem serii "Ocean's Eleven". Jak informują zagraniczne media, do projektu dołączyła Monica Barbaro,

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Monica Barbaro wystąpi u boku Bradleya Coopera, Margot Robbie oraz Wagnera Moury. Co ciekawe cała czwórka może pochwalić się nominacjami do Oscara. Za zdjęcia do filmu odpowiada Linus Sandgren, laureat Oscara za "La La Land".

Cooper nie tylko reżyseruje film, ale również zajął się poprawkami w scenariuszu po objęciu stanowiska reżysera. Fabuła skupi się na rodzicach Danny’ego Oceana – bohatera granego przez George'a Clooneya w trylogii wyreżyserowanej przez Stevena Soderbergha. W nowej historii Bradley Cooper i Margot Robbie wcielą się w małżeństwo, które uczy swoje dzieci, czyli młodego Danny’ego oraz Debbie Ocean, sztuki okradania najbogatszych.

Akcja filmu zostanie osadzona podczas 1962 Monaco Grand Prix, a całość ma być utrzymana w klimacie klasycznego kina sensacyjnego.

Czekacie na ten film?

Źródło: Deadline