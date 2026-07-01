Serial "Elle" już dostępny na Prime Video! Poznaj historię, która ukształtowała kultową Elle Woods z filmu "Legalna Blondynka"

Dziś na Prime Video zadebiutował 1. sezon serialu "Elle", wyczekiwanego prequela kultowej "Legalnej blondynki". Wszystkie osiem odcinków produkcji Amazon MGM Studios i Hello Sunshine jest już dostępnych wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie. Jeszcze przed premierą 1. sezonu serwis zamówił już kolejny sezon serialu.

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Akcja serialu przenosi widzów do 1995 roku i przedstawia historię Elle Woods, zanim trafiła na Harvard. Poznajemy ją jako 16-latkę, która po przeprowadzce ze słonecznej Kalifornii do Seattle musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wśród skomplikowanych przyjaźni, pierwszych miłości, modowych wpadek i szkolnych wyzwań Elle stopniowo odkrywa, kim chce być i jakie wartości będą prowadzić ją przez życie.

Twórcy serialu postawili sobie za cel pokazanie wydarzeń, które ukształtowały jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek współczesnej popkultury.

Kiedy Reese Witherspoon wpadła na pomysł, by wrócić z Elle Woods do czasów liceum, chciała zbadać, co sprawiło, że stała się ona kobietą, którą poznajemy w pierwszym filmie. Serial cofa wskazówki zegara i pokazuje widzom, co ukształtowało główną bohaterkę. U podstaw tej historii leżą pytania o to, co znaczy spojrzeć w głąb siebie, czuć się outsiderką, być inną oraz zastanawiać się, kim jesteś i kim tak naprawdę chcesz się stać.

mówi Lauren Neustadter, producentka wykonawcza Hello Sunshine

Źródło: Prime Video / informacja prasowa