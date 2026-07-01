Ten horror zaczyna się niewinnie... Prezentujemy plakat i zwiastun "Ice Cream Mana"

"Ice Cream Man" to najnowszy horror Eliego Rotha, twórcy takich filmów jak "Noc Dziękczynienia" i "Hostel". Pomysł dojrzewał w jego głowie ponad 20 lat, zanim w końcu został zrealizowany w ramach nowej wytwórni horrorów reżysera, The Horror Section. Prawa do międzynarodowej dystrybucji filmu nabyło studio Sixth Dimension należące do Studiocanal.

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Sielankowe, skąpane w letnim słońcu miasteczko pogrąża się w szaleństwie, gdy tajemniczy sprzedawca lodów zaczyna częstować dzieci słodkimi przysmakami o makabrycznych skutkach. Niewinne uśmiechy szybko ustępują miejsca brutalnej furii, kiedy dzieci zmieniają się w bezlitosnych łowców dorosłych. Troje młodych bohaterów, którym cudem udaje się uniknąć klątwy, podejmuje desperacki wyścig z czasem, by odkryć przerażającą prawdę kryjącą się za złowieszczą melodyjką i powstrzymać koszmar, zanim pochłonie całe miasteczko… wraz z nimi.

Tylko w kinach od 7 sierpnia!

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Źródło: Kino Świat / informacja prasowa