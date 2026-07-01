Universal publikuje finałowy zwiastun "Odysei" i zaczyna odliczanie do premiery

Universal Pictures opublikowało nowy zwiastun "Odysei" w reżyserii Christophera Nolana. Materiał promocyjny, określany jako "countdown trailer", trafił do sieci na nieco ponad dwa tygodnie przed światową premierą filmu. Choć większość wykorzystanych ujęć była już wcześniej prezentowana, zwiastun zawiera również kilka nowych scen.

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Wśród niepublikowanych wcześniej fragmentów znalazły się m.in. ujęcia przedstawiające Odyseusza wyrzuconego na brzeg, obok którego siedzi Atena, kolejne sceny z Telemachem, a także wyprawę Odyseusza i jego towarzyszy do świata zmarłych.

Film opowiada historię Odyseusza, króla Itaki, który po zakończeniu wojny trojańskiej podejmuje pełną niebezpieczeństw podróż do domu. Nolan przedstawia klasyczny epos Homera, koncentrując się na motywach heroizmu, lojalności, sprytu oraz nieustannej walce człowieka z wolą bogów. W produkcji nie zabraknie najbardziej rozpoznawalnych epizodów z poematu, takich jak spotkania z cyklopem Polifemem, nimfą Kalipso, Syrenami czy czarodziejką Kirke. Finałem opowieści będzie powrót Odyseusza do Itaki i ponowne spotkanie z Penelopą.

W obsadzie znaleźli się Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Benny Safdie, Elliot Page, John Leguizamo, Himesh Patel, Bill Irwin, Jon Bernthal, Mia Goth oraz Corey Hawkins.

Oto zwiastun:

"The Odyssey" trafi do kin 17 lipca 2026 roku.

Źródło: Universal Pictures