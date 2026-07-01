Film "Projekt Hail Mary" dostępny globalnie na Prime Video już od 3 lipca

Film "Projekt Hail Mary" dostępny globalnie na Prime Video już od 3 lipca.

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Oparty na bestsellerowej powieści Andy'ego Weira z listy "New York Timesa" film z Ryanem Goslingiem, Sandrą Hüller, Jamesem Ortizem, Lionelem Boyce, Kenem Leung, Milaną Vayntrub i Priyą Kansarą.

Reżyserami filmu są laureaci Oscara® Phil Lord i Christopher Miller, a scenariusz napisał Drew Goddard.

Nauczyciel i biolog molekularny Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym oddalonym lata świetlne od Ziemi, nie pamiętając, kim jest ani jak się znalazł poza Ziemią. Gdy stopniowo odzyskuje pamięć, przypomina sobie cel misji: ma rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje obumieranie Słońca. Ryland wykorzystuje wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby uratować planetę przed zagładą… jednak niespodziewana przyjaźń sprawi, że może nie będzie musiał robić tego samotnie.

Źródło: Prime Video / informacja prasowa