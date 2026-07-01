CANAL+ zapowiada nowy serial oryginalny "Zaginięcie Sary Lindert"

CANAL+ rozpoczął zdjęcia do swojego nowego serialu oryginalnego pt. "Zaginięcie Sary Lindert". To mroczny sześcioodcinkowy thriller z zagadką kryminalną w tle i elementami urban fantasy.

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Jest to czeska produkcja tworzona z myślą o międzynarodowej widowni, realizowana przy wsparciu zespołów i partnerów z Francji, Polski oraz regionu Beneluksu i Europy Centralnej.

Akcja serialu rozgrywa się w podziemiach praskiego metra, gdzie kryminalna intryga splata się z wątkami nadprzyrodzonymi oraz psychologiczną opowieścią o tożsamości, traumie i skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Główną bohaterką jest Sára, studentka psychologii, która w tajemniczych okolicznościach znika w podziemiach praskiego metra. Jedynym śladem po jej zaginięciu pozostaje niepokojące nagranie z kamer monitoringu. Okazuje się, że pod ulicami Pragi nic nie jest takie, jak się wydaje…

Zdjęcia kręcone w autentycznych przestrzeniach metra tworzą niepokojący, labiryntowy świat, w którym granica między rzeczywistością a podświadomością stopniowo się zaciera.

Serial powstaje na podstawie nagradzanej powieści Kateřiny Šardickiej. Za adaptację odpowiadają sama autorka, Miro Šifra oraz Marie Stará. Reżyserem jest Matěj Chlupáček. W obsadzie znaleźli się zarówno uznani aktorzy, jak i przedstawiciele młodego pokolenia. Główne role grają Josefína Prachařová oraz Julie Šoucová, a towarzyszą im Anna Geislerová i Milan Ondrík.

Serial zadebiutuje w 2027 roku.

Źródło: Canal+