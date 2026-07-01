Reżyser serii "Rekinado" powraca z nowym filmem o rekinach - zobacz szalony zwiastun

Reżyser stojący za każdym Rekinado wraca z nowym filmem o rekinach. Nie jest to jednak kolejna kontynuacja wspomnianej produkcji, a coś całkowicie nowego. Water Park Shark to obraz od Anthony'ego C. Ferrante'a opowiadający o rekinach wypuszczonych w parku wodnym.

Wczytywanie... kadr z filmu "Water Park Shark"

Zwiastun zaczyna się od sytuacji, która od razu jest znana każdemu fanowi Rekinado, pokazując parę zaatakowaną przez rekina w basenie. Następnie po kolei poznajemy bohaterów i widzimy szalone akcje z udziałem żarłaczy.

Akcja Water Park Shark rozgrywa się w pozornie bezpiecznym parku wodnym na przylądku Cape Cod. Gdy stado żarłaczy białych niespodziewanie atakuje pełen turystów aquapark, były gwiazdor futbolu amerykańskiego, obecnie pracujący jako ratownik, będzie musiał połączyć siły ze swoją byłą partnerką, szefową lokalnej policji. Razem spróbują odkryć tajemnicę przyciągającą jedne z najgroźniejszych drapieżników oceanów, zanim dojdzie do kolejnej tragedii.

Film kręcono w plenerze na Cape Cod w stanie Massachusetts. Zgodnie z tradycją Rekinado, Water Park Shark będzie stosunkowo krótki i potrwa 92 minuty. W głównych rolach występują David Chokachi oraz Chelsea Gilson. W obsadzie znaleźli się także Matthew Dame, Michael Shaun Sandy oraz Hector Becerra.

Water Park Shark zostanie wydany na platformach cyfrowych 3 lipca 2026 roku. Film będzie dostępny na Apple TV, Prime Video oraz Fandango at Home.

Źródło: ComingSoon