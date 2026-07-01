Zwiastun "Camp Rock 3". Bracia Jonas powracają

Przygotujcie się na powrót do korzeni Disney Channel. Zadebiutował pierwszy zwiastun trzeciego filmu z serii Camp Rock z udziałem braci Jonas. Jego premiera 13 sierpnia 2026 roku zarówno na Disney+, jak i na Disney Channel.

Wczytywanie... kadr z filmu "Camp Rock 3"

Zwiastun Camp Rock 3 orzedstawia kolejne pokolenie rockmanów oraz pozwala Nam posłuchać nowego singla One Beat Away.

Powracający członkowie obsady to Joe Jonas jako Shane Gray, Nick Jonas jako Nate Gray, Kevin Jonas jako Jason Gray oraz Maria Canals-Barrera jako Connie Torres, matka postaci Mitchie Torres, granej przez Demi Lovato.

Akcja filmu przeniesie Nas lata do przodu. Historia zaczyna się, gdy Connect 3 tracą swój support tuż przed wielką trasą koncertową. Tworzący zespół bracia Gray wracają więc do ukochanego Camp Rock, by odkryć kolejną nową gwiazdę. Gdy obozowicze rywalizują o szansę bycia supportem dla trio, napięcia rosną, a przyjaźnie są wystawione na próbę, prowadząc do nieoczekiwanych sojuszy, odkryć i romansów.

Nowi uczestnicy Camp Rock to odważna i zdeterminowana Sage (Liamani Segura) oraz jej wyluzowany brat Desi (Hudson Stone), campowy niegrzeczny chłopak Fletch (Malachi Barton), cudowna wiolonczelista Rosie (Lumi Pollack), perkusista z własnym beatem Cliff (Casey Trotter), królowa choreografii Callie (Brooklynn Pitts) oraz onieśmielająca influencerka Madison (Ava Jean). Do tej trzeciej części dołączyła także Sherry Cola.

Poniżej prezentujemy nowe zdjęcia z produkcji:

Wczytywanie... Malachi Barton, Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack i Casey Trotter

Wczytywanie... Malachi Barton i Liamani Segura

Wczytywanie... Malachi Barton i Hudson Stone

Wczytywanie... Liamani Segura

Wczytywanie... Maria Canals-Barrera, Joe Jonas, Nick Jonas, Kevin Jonas i Sherry Cola

Źródło: Deadline, Disney