Będzie gorąco... Pierwszy teaser nowego "Słonecznego patrolu" od FOX

Fox opublikował teaser rebootu kultowego serialu Słoneczny patrol. Produkcja zatytułowana po prostu "Baywatch" zadebiutuje w styczniu 2027 roku.

Wczytywanie... kadr z serialu "Baywatch"

W zapowiedzi Stephen Amell, twierdzi, że bycie ratownikiem to "najlepsza praca na świecie". Jak się w niej odnajduje, zobaczycie niebawem.

Twórcy zapowiadają, że reboot zachowa ducha oryginału, oferując widowiskowe akcje ratunkowe, skomplikowane relacje, napięcia między bohaterami oraz współczesne wyzwania związane z ochroną wybrzeża południowej Kalifornii. Nie zabraknie również charakterystycznych czerwonych strojów ratowników, które stały się symbolem serialu.

Nowy Baywatch skupi się na losach Hobie Buchannona (Stephen Amell), który pracuje jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej, podążając śladami swojego legendarnego ojca, Mitcha. Świat Hobiego wywraca się do góry nogami, gdy jego córka Charlie Vale (Jessica Belkin) pojawia się u progu jego drzwi, chętna kontynuować dziedzictwo rodziny Buchannonów.

W serialu występują także Hassie Harrison jako Nat, Shay Mitchell jako Trna, Thaddeus LaGrone jako Brad, Noah Beck jako Luke oraz Brooks Nader jako Selene. W rolach powtarzających się Livvy Dunne zadebiutuje jako Grace, a David Chokachi powraca do swojej oryginalnej serialowej roli Cody’ego Madisona.

Słoneczny patrol raz pierwszy pojawił się na ekranach w 1989 roku. Szybko stał się najchętniej oglądanym programem na świecie, emitowanym w ponad 200 krajach, osiągając szczyt oglądalności ponad miliarda tygodniowo. Jego globalna atrakcyjność przyciągnęła turystykę do południowej Kalifornii i pomogła zdefiniować kulturę plażową na pokolenia.

Matt Nix pełni rolę showrunnera i producenta wykonawczego. McG wyreżyserował pierwszy odcinek reboota.

Źródło: Twitter