MGM+ zamawia 2-godzinny finał serialu "Ojciec chrzestny Harlemu"

Ojciec chrzestny Harlemu doczeka się właściwego zakończenia. MGM+ zamówiło dwugodzinny finał serialu kryminalnego, który zakończy czterosezonową sagę o gangsterze z Harlemu z lat 60., Bumpym Johnsonie, granym przez Foresta Whitakera.

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Informacja ta pojawiła się rok po premierze czwartego sezonu. Produkcja dwugodzinnego finału ma rozpocząć się 10 lipca na planie programu w Brooklynie w Nowym Jorku.

Stworzony przez Chrisa Brancato i Paula Ecksteina, Ojciec chrzestny Harlemu jest flagowym serialem MGM+. Powstał jeszcze w Epix, szybko stając się jego znakiem rozpoznawczym, a trzeci sezon został wykorzystany do uruchomienia rebrandingu sieci i serwisu streamingowego 15 stycznia 2023 roku. W uznaniu dziedzictwa Ojca chrzestnego Harlemu, które powstało przed przejęciem MGM przez Amazon, serial zakończy się dwugodzinnym finałem.

Bumpy Johnson staje przed ostatecznym rozliczeniem, gdy mury zamykają się wokół jego imperium. Wrogowie zbliżają się ze wszystkich stron — polityczni, przestępczy i osobiści — Bumpy musi czerpać z każdego sojuszu, każdej ofiary i każdej trudnej lekcji, by chronić to, co zbudował, i ludzi, których kocha – głosi krótki opis finału.

Granie Bumpy’ego Johnsona było jednym z najlepszych doświadczeń w mojej karierze. Ta postać, ta historia i ta obsada pozwoliły mi zbadać złożoność człowieka rozdartego między ambicją, lojalnością a przetrwaniem powiedział Whitaker.

Oprócz zdobywcy Oscara Whitakera, finał serii przyniesie powrót m.in. Ilfenesha Hadery, Antoinette Crowe-Legacy, Erika LaRaya Harveya i Rome Flynn. Obsada występów gościnnych zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

Źródło: Deadline