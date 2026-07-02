Bella Ramsey w zwiastunie filmu "Sunny Dancer"

Znana z serialu "The Last of Us" Bella Ramsey wystąpiła w nowym filmie brytyjskiego reżysera George'a Jaquesa. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun filmu.

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Jaques, uznawany za jednego z najbardziej obiecujących twórców młodego pokolenia w brytyjskim kinie, przyznał, że od początku widział Ramsey w głównej roli. Reżyser podkreślał, że chciał pokazać aktorkę w kameralnej historii, opartej przede wszystkim na emocjach i aktorstwie, a nie rozmachu widowiska.

Światowa premiera filmu odbyła się podczas 76. edycji Berlin International Film Festival, gdzie produkcja spotkała się z pozytywnym odbiorem krytyków. Recenzenci zwracali uwagę na udane połączenie komedii i dramatu oraz kolejną wysoko ocenianą kreację Belli Ramsey.

Bohaterką filmu jest siedemnastoletnia Ivy, która trafia na wakacyjny obóz i początkowo uważa go za najgorszy sposób na spędzenie lata. Z czasem jednak poznaje grupę outsiderów, z którymi nawiązuje bliskie relacje i przeżywa wydarzenia, które całkowicie zmieniają jej spojrzenie na świat. Twórcy zapowiadają pełną muzyki opowieść o dojrzewaniu, przyjaźni i odkrywaniu siebie, wzbogaconą o sporą dawkę humoru.

W obsadzie filmu znaleźli się również Daniel Quinn-Toye, Ruby Stokes, Conrad Khan oraz Earl Cave. Produkcja "Sunny Dancer" zadebiutuje w polskich kinach 28 sierpnia.

Źródło: Forum Film Poland