Jak przez Polskę przerzucono blisko 40 tysięcy Żydów z byłego ZSRR do Izraela? Zakończyły się zdjęcia do filmu "Zdrada"

Zakończyły się zdjęcia do filmu "Zdrada" — polskiego thrillera szpiegowskiego o lojalności i honorze. Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami przenosi widzów do realiów polskich służb początku lat 90. i lat 2000. Zdjęcia były realizowane w Polsce oraz w Grecji, na wyspie Rodos.

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"Zdrada" to opowieść o pracy polskiego kontrwywiadu — świecie, w którym kluczowe decyzje zapadają poza wzrokiem opinii publicznej, a lojalność i odpowiedzialność mają bardzo konkretną cenę. Akcja filmu rozgrywa się na dwóch osiach czasowych: w 1991 i 2001 roku, w Warszawie oraz Izraelu. W tle historii pojawia się Operacja Most (1990–1992), czyli tajna akcja polskich służb specjalnych i Mossadu, podczas której przez Polskę przerzucono blisko 40 tysięcy Żydów z byłego ZSRR do Izraela.

Za scenariusz filmu odpowiadają Maciej Dutkiewicz oraz Wojciech Raduchowski-Brochwicz — pułkownik i były oficer służb, którego doświadczenie stało się jednym z fundamentów pracy nad filmem. Jego udział pomógł twórcom wiarygodnie oddać realia pracy kontrwywiadu.

To thriller szpiegowski o ludziach honoru — o tych, którzy służą państwu w cieniu, często płacąc za to bardzo wysoką osobistą cenę. Dziś, kiedy tak wiele mówi się o bezpieczeństwie, odpowiedzialności i lojalności wobec kraju, ta historia wybrzmiewa szczególnie mocno. Chcieliśmy opowiedzieć o świecie służb w sposób wiarygodny i emocjonujący.

mówi Robert Kijak, producent filmu.

„Zdrada” to thriller szpiegowski inspirowany prawdziwymi wydarzeniami i realiami polskich służb specjalnych początku lat 90. W centrum historii znajduje się Krzysztof Radecki – oficer kontrwywiadu, który po jednej nieudanej operacji traci dobre imię i życie, które znał. Zdegradowany, czuje, że stał się kozłem ofiarnym cudzej zdrady, a sprawa zostawia w nim trwałą ranę.

Dziesięć lat później Radecki wraca do wydarzeń, które złamały jego karierę i odebrały mu spokój. To, co przez lata miało pozostać ukryte, zaczyna wychodzić na powierzchnię: przemilczenia, fałszywe tropy, lojalności wystawione na próbę i pytania, na które nikt nie chce odpowiedzieć. Im bliżej jest prawdy, tym wyraźniej widzi, że w świecie tajnych operacji nie ma prostych odpowiedzi — są tylko decyzje, za które ktoś musi zapłacić.

Realistyczne przedstawienie działań służb łączy się tu z osobistą historią człowieka, który nie szuka zemsty, lecz próbuje odzyskać dobre imię. Droga do prawdy prowadzi go jednak przez próbę, na którą nie można się przygotować, i do decyzji, po której nic już nie będzie takie samo.

Premiera filmu "Zdrada" została zaplanowana na jesień 2027 roku.

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Źródło: NEXT FILM / informacja prasowa