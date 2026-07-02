Florence Pugh ma pojawić się w "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"

Florence Pugh ma podobno powrócić jako Yelena Belova w "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Choć doniesienia o jej udziale w najnowszej odsłonie przygód Człowieka-Pająka krążą w sieci od blisko roku, teraz pojawiły się pierwsze informacje dotyczące tego, jak ma wyglądać jej spotkanie z Peterem Parkerem.

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Według branżowego informatora Daniela Richtmana jedną z pierwszych scen z udziałem Yeleny i Petera ma być wyjątkowo niezręczne spotkanie, podczas którego oboje zobaczą się nago. Insider nie podał jednak żadnego kontekstu tej sytuacji. Plotka szybko wywołała falę spekulacji wśród fanów. Jedna z teorii zakłada, że Yelena będzie mieszkać w tym samym budynku co Peter Parker. Taki scenariusz tłumaczyłby wcześniejsze doniesienia o tym, że Spider-Man natrafia na jednego ze swoich sąsiadów podczas kąpieli. Wcześniej przypuszczano, że tajemniczą lokatorką może być Gwen Stacy, w którą według niepotwierdzonych informacji wciela się Kiernan Shipka.

Na razie należy traktować te doniesienia wyłącznie jako niepotwierdzoną plotkę. Marvel Studios nie skomentowało informacji o udziale Florence Pugh w filmie ani rzekomej sceny.

Równocześnie do sieci trafiły dwie nowe zapowiedzi filmu, prezentujące kolejne, wcześniej niepublikowane ujęcia.

Premiera filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" zaplanowana jest na 31 lipca.

Źródło: comicbookmovie.com