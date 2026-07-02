Dwayne Johnson potwierdza, że trwają prace nad "Vaianą 3"

Dwayne Johnson potwierdził, że trwają rozmowy i prace nad "Vaianą 3", czyli kolejną odsłoną przygód polinezyjskiej bohaterki i półboga Maui.

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Aktor zdradził tę informację podczas konferencji prasowej promującej aktorską wersję "Vaiany", która trafi do kin 10 lipca.

Tak, rozmawialiśmy o "Vaianie 3". Ale najpierw chcemy skupić się na premierze aktorskiej wersji. Mamy też znakomitych scenarzystów, Jareda Busha i Danę Ledoux Miller, którzy napiszą scenariusz do trzeciej części.

powiedział Johnson

"Vaiana: Skarb oceanu" z 2016 roku zarobiła na świecie około 680 mln dolarów, jednak prawdziwe drugie życie zyskała dzięki platformie Disney+, gdzie przez lata pozostawała jedną z najchętniej oglądanych produkcji. Z kolei "Vaiana 2", która początkowo powstawała jako serial dla Disney+, została przekształcona w pełnometrażowy film kinowy. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, bowiem produkcja zadebiutowała w okresie Święta Dziękczynienia 2024 z rekordowym otwarciem wynoszącym 225 mln dolarów, a ostatecznie przekroczyła 1 mld dolarów światowych wpływów.

Według obecnych informacji do swoich ról głosowych mają powrócić Dwayne Johnson jako Maui oraz Auli'i Cravalho jako Vaiana. Szczegóły fabuły pozostają jednak tajemnicą. Nie wiadomo również, kto odpowie za muzykę. W pierwszym filmie piosenki stworzył Lin-Manuel Miranda, autor takich utworów jak "How Far I’ll Go" czy "You’re Welcome". Przy drugiej części jego miejsce zajęły Abigail Barlow i Emily Bear.

Źródło: Variety