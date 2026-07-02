Peter Dinklage gwiazdą kina akcji? Aktor wystąpi w nowym filmie braci Russo

Peter Dinklage, aktor któremu wielką sławę przyniósł między innymi występ w serialu Gra o tron, został zaangażowany do głównej roli w kolejnym filmie akcji. Za "The Reckoner" Kenjiego Tanigakiego odpowiadają Joe i Anthony Russo.

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Derek Kolstad objął stanowisko scenarzysty. Fabularne szczegóły produkcji oprócz tego, że będzie to pełnoprawne kino akcji, trzymane są w tajemnicy. Kolstad oraz Dinklage pełnić będą także obowiązki producentów. Projekt powstaje we współpracy Lionsgate i AGBO. Angela Russo-Otstot będąca dyrektorem kreatywnym AGBO tak mówi o "The Reckoner":

Derek Kolstad i Peter Dinklage przyszli do nas ze światem, którego wcześniej nie znaleźliśmy – oryginalnym, pełnym akcji i z prawdziwą duszą. W chwili, gdy zobaczyliśmy, co Kenji Tanigaki zrobił z "The Furious", jego podejście do akcji było tak unikalne i angażujące, od razu wiedzieliśmy, że jest jedynym reżyserem, który potrafi ożywić tę wizję.

The Furious to film z Hongkongu, który opowiada o mężczyźnie, który wyrusza na poszukiwanie córki po tym, jak zostaje porwana przez przestępczą sieć. Obraz odniósł sukces wśród krytyków i zarobił ponad 6 milionów dolarów w krajowych kinach oraz ponad 31 milionów dolarów na całym świecie.

Data premiery The Reckoner nie jest na razie znana.

Źródło: Dark Horizons