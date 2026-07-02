Siren Head, postać z internetowej creepypasty dostanie swój film

Warner Bros. nabył prawa do "Siren Head", internetowego fenomenu stworzonego przez kanadyjskiego artystę Trevora Hendersona. Hollywood kuje żelazo póki gorące po sukcesie brylującego jeszcze w kinach Backrooms. Bez wyjścia, które również opiera się na creepypaście.

Wczytywanie...

Film Siren Head reżyserować ma Brian Duffield. Objął on również stanowisko współscenarzysty wraz z Zachem Creggerem.

Projekt, oparty na oryginalnym podejściu Creggera, trafił do studia po pięciostronnej licytacji, w której brały udział Sony, Universal, Paramount i 20th Century Studios.

Siren Head to wroga, wychudzona humanoidalna istota mierząca około 12 metrów wysokości. Ten niezwykle chudy potwór ma zamiast głowy zardzewiałe syreny, wtapia się w leśne otoczenie i emituje przerażająco zniekształcone sygnały dźwiękowe, by zmylić i zwabić swoje ofiary.

Postać zadebiutowała w internecie w 2018 roku i szybko stała się ikoną współczesnej miejskiej legendy. Henderson wykreował potwora, umieszczając jego zniekształcone zdjęcia i rysunki w rzekomo prawdziwych, często nawiedzonych sceneriach.

Dotychczas Siren Head doczekał się licznych adaptacji w świecie gier wideo oraz niezależnych filmów krótkometrażowych i animacji na YouTube.

Źródło: Deadline