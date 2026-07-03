Jodie Foster porównuje "F1" do filmu stworzonego przez AI

Joseph Kosinski stworzył jeden z największych kinowych hitów ubiegłego roku, jednak nie wszyscy są zachwyceni wyścigowym widowiskiem. Laureatka Oscara Jodie Foster stwierdziła, że "F1: Film" sprawiał na niej wrażenie produkcji, którą równie dobrze mogła stworzyć sztuczna inteligencja.

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Aktorka i reżyserka zabrała głos podczas panelu "Who Owns the Future of Hollywood" na Aspen Festival of Ideas, gdzie rozmawiała z byłym szefem Sony Pictures Entertainment, Michaelem Lyntonem, o wpływie AI na przemysł filmowy. Foster przyznała, że sztuczna inteligencja jest kolejnym etapem technologicznej transformacji Hollywood, podobnie jak wcześniej efekty komputerowe czy cyfrowe technologie produkcji. Jako przykład filmu, który wydał jej się wręcz "wygenerowany przez AI", wskazała właśnie "F1: Film".

Nie mówię tego złośliwie. Jak mogłabym? Ten film zarobił setki milionów dolarów. Ale oglądałam "F1: Film" i pomyślałam: To zostało stworzone przez AI, prawda?. Konstrukcja była dokładnie taka, jakiej uczy się w szkołach filmowych. Aktorzy wypowiadali kwestie dokładnie w taki sposób, jak napisałby je komputer, wiedząc, co powinno paść w danym momencie.

Zdaniem Foster twórcy perfekcyjnie opanowali technologię, tworząc widowiskowe kino, które jednocześnie sprawia wrażenie złożonego z elementów zaczerpniętych z innych produkcji. W trakcie dyskusji padło również pytanie o to, czy AI może zastąpić scenarzystów i aktorów. Foster odpowiedziała, że branża już teraz wypiera część pracowników, wskazując choćby na cyfrowe powielanie statystów w scenach z tłumem. Aktorka podkreśliła jednocześnie, że organizacje związkowe powinny zadbać o odpowiednie wynagradzanie artystów, jeśli ich wizerunek będzie wykorzystywany wielokrotnie przy pomocy nowych technologii.

Mimo obaw Foster nie uważa, że należy odrzucać sztuczną inteligencję. Jej zdaniem AI powinna pozostać jedynie narzędziem wspierającym twórców, a nie przejmować kreatywną kontrolę nad filmami.

Chcielibyśmy, aby to filmowcy panowali nad AI i nigdy nie tracili tego z oczu. Jeśli będziemy kontrolować tę technologię, nadal będziemy tworzyć filmy, które odzwierciedlają nas samych i pozwalają opowiadać jeszcze lepsze historie.

"F1: Film" w reżyserii Josepha Kosinskiego z Bradem Pittem w roli głównej, okazał się jednym z największych sukcesów ubiegłego roku. Film zebrał bardzo dobre recenzje, zdobył nominację do Oscara w kategorii najlepszego filmu, statuetkę za dźwięk oraz osiągnął 634,1 mln dolarów wpływów z kin na całym świecie.

Źródło: darkhorizons.com