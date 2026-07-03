Lucasfilm prezentuje zwiastun anime "Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi"

Lucasfilm oraz studio Production I.G. zaprezentowały nowy zwiastun serialu anime "Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi", który zadebiutuje 5 sierpnia na platformie Disney+

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Produkcja rozwija historię znaną z antologii "Gwiezdne wojny: Wizje", jednak podobnie jak cały projekt nie należy do oficjalnego kanonu uniwersum "Gwiezdnych wojen".

"Star Wars: Visions Presents – The Ninth Jedi" stanowi bezpośrednią kontynuację odcinków "The Ninth Jedi" oraz "Child of Hope", które spotkały się z ciepłym przyjęciem fanów antologii. Nowa seria rozwija losy bohaterów poznanych w tych epizodach, przenosząc widzów do odległej przyszłości galaktyki.

Akcja rozgrywa się długo po wydarzeniach z Sagi Skywalkerów. W świecie, w którym Jedi stali się już jedynie legendą, a miecze świetlne należą do niezwykle rzadkich artefaktów, poznajemy Karę, młodą dziewczynę wrażliwą na Moc. Bohaterka wyrusza na poszukiwania swojego ojca, legendarnego kowala mieczy świetlnych, który może okazać się ostatnią nadzieją na przywrócenie równowagi w galaktyce.

Oto zwiastun:

Za projekt ponownie odpowiadają twórcy związani z pierwszym odcinkiem "The Ninth Jedi". Funkcję reżysera nadzorującego pełni Kenji Kamiyama, natomiast głównym reżyserem został Shunsuke Tada. Obaj współpracowali wcześniej przy takich produkcjach jak "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" oraz "Bleach: Thousand-Year Blood War".

Nowy zwiastun został zaprezentowany podczas trwającego w Los Angeles wydarzenia Anime Expo.

Źródło: Disney