Jest oficjalny zwiastun filmu "Mistyczka". Historia Alicji Lenczewskiej trafi do kin we wrześniu

Do sieci trafił oficjalny zwiastun filmu Mistyczka, inspirowanego życiem Alicji Lenczewskiej – szczecińskiej nauczycielki, której duchowe zapiski pośmiertnie zdobyły ogromną popularność wśród czytelników w całej Polsce. Produkcja zadebiutuje w kinach 11 września 2026 roku.

Wczytywanie...

Film opowiada o niezwykłej przemianie głównej bohaterki. Przez lata Alicja prowadziła aktywne życie zawodowe, była cenioną nauczycielką i wiernym członkiem partii komunistycznej. Wszystko zmienia się po jednym spotkaniu, które staje się początkiem jej duchowej drogi. Wbrew sceptycyzmowi otoczenia zaczyna doświadczać wydarzeń wykraczających poza materialną rzeczywistość, a jej zapiski z czasem stają się inspiracją dla tysięcy osób poszukujących odpowiedzi na pytania o sens życia, cierpienie, miłość i wiarę.

Za reżyserię odpowiada Jan Sobierajski, a w tytułową rolę wcieliła się Dorota Chotecka-Pazura. W obsadzie znaleźli się także Sławomir Orzechowski, Marcin Kwaśny, Dariusz Kowalski, Filip Gurłacz, Rafał Szałajko i Radosław Pazura.

Zwiastun zapowiada kameralny dramat biograficzny skupiający się przede wszystkim na wewnętrznej przemianie bohaterki. Twórcy stawiają na emocjonalną opowieść o poszukiwaniu sensu, samotności i nadziei, unikając klasycznej formy religijnej biografii.

Premiera kinowa „Mistyczki” została zaplanowana na 11 września 2026 roku.

Źródło: Rafael