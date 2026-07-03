Zapowiedź filmu "100 dni: Misja Zeus". Bohaterowie wracają z misją większą niż matura

Prezentujemy pierwszy teaser filmu 100 dni: Misja Zeus, będącego kontynuacją kasowego hitu 100 dni do matury. Nowa odsłona ponownie zabierze widzów do świata Kapsla i jego ekipy, jednak tym razem stawka będzie znacznie większa niż szkolne egzaminy.

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Zgodnie z zapowiedzią twórców, 100 dni: Misja Zeus opowie o dorastaniu do odpowiedzialności, presji związanej z przyszłością oraz poszukiwaniu własnego miejsca w świecie. Kapsel i jego przyjaciele zostają wciągnięci w niebezpieczną misję, w której liczyć będą się spryt, odwaga i umiejętność współpracy. Produkcja ma połączyć dynamiczne kino akcji z humorem i emocjami, które przyciągnęły do kin ponad milion widzów pierwszej części.

Za reżyserię sequela ponownie odpowiada Mikołaj Piszczan, natomiast scenariusz przygotował Łukasz Zdanowski. Na ekranie zobaczymy zarówno znanych z pierwszego filmu twórców internetowych i influencerów, jak i powracających zawodowych aktorów, a będą to m.in. Bartosz Laskowski, Jacek Koman, Pola Sieczko, Bartosz Kubicki, Kinga Banaś, Hanna Puchalska i Marta Różańska. Część zdjęć zrealizowano na terenie Energylandii, co ma przełożyć się na jeszcze większy rozmach widowiska.

Premiera filmu 100 dni: Misja Zeus odbędzie się 11 września 2026 roku.

Źródło: Next Film