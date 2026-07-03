Zwiastun dokumentu "Arek.Mama.Panorama". Niezwykła podróż w poszukiwaniu zaginionego dzieła

Prezentujemy oficjalny zwiastun filmu dokumentalnego Arek.Mama.Panorama w reżyserii Mikołaja Janika. Produkcja opowiada historię artysty Arka Pasożyta, który wyrusza w podróż przez Podhale, by odnaleźć zaginioną przed ponad 130 laty monumentalną "Panoramę Tatr" – największy obraz w historii Polski.

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Bohater dokumentu zmaga się z twórczym kryzysem, poczuciem niespełnienia oraz skomplikowanymi relacjami rodzinnymi. Decyduje się po raz pierwszy wyjechać w Tatry, gdzie wpada na trop legendarnego dzieła. Wyrusza rowerem przez podhalańskie wsie i górskie szlaki, próbując rozwikłać zagadkę zaginionej panoramy, jednocześnie szukając własnej niezależności. W tej wyprawie nieustannie towarzyszy mu nadopiekuńcza mama, która regularnie przypomina o swojej obecności.

Opublikowany zwiastun zapowiada dokument łączący humor z refleksją nad rolą sztuki, marzeniami i potrzebą odnalezienia własnego miejsca. Poszukiwanie historycznego obrazu staje się tu pretekstem do opowiedzenia o dorastaniu, rodzinnych więziach i codziennych zmaganiach niezależnego artysty.

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Mikołaj Janik, a za zdjęcia Norbert Wojtysiak i sam reżyser. Film miał swoją światową premierę na festiwalu Millennium Docs Against Gravity, a następnie był prezentowany m.in. podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego i festiwalu Młodzi i Film. Do polskich kin trafi 21 sierpnia 2026 roku.

Źródło: So FILMS