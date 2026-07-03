Słynny poszukiwacz przygód wraca z nową misją w zwiastunie "Tedi i magiczna lampa"

Do sieci trafił polski zwiastun animacji Tedi i magiczna lampa, kolejnej odsłony popularnej serii o nieustraszonym poszukiwaczu skarbów. Najnowsza przygoda Tediego połączy egzotyczne lokacje, humor oraz podróże w czasie, a do polskich kin film trafi 18 września 2026 roku.

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Tym razem Tedi musi zmierzyć się z zupełnie nowym wyzwaniem. Jego dwuletnia córka Oli sprawiła, że dawny odkrywca stał się wyjątkowo nadopiekuńczym ojcem, a wierna Mumia czuje się odsunięta na dalszy plan. Kiedy w Pałacu Buckingham zostaje odnaleziona magiczna lampa, Mumia wykorzystuje jej moc, by przenieść się do Paititi w Peru w 1502 roku. Tedi, Sara i pozostali bohaterowie ruszają za nią w szaloną podróż przez kontynenty i epoki, aby zapobiec zmianie biegu historii.

Opublikowany zwiastun zapowiada widowiskową animację pełną akcji, komediowych sytuacji i spektakularnych lokacji. Bohaterowie odwiedzą między innymi starożytne Peru, Grecję oraz legendarną jaskinię Alego Baby i czterdziestu rozbójników, co zwiastuje najbardziej ambitną wyprawę w historii serii.

Za reżyserię filmu odpowiada Enrique Gato, twórca poprzednich części cyklu. Tedi i magiczna lampa będzie czwartą pełnometrażową animacją o sympatycznym poszukiwaczu przygód i kontynuacją filmu Tedi i szmaragdowa tablica z 2022 roku.

Źródło: UIP