"Marsupilami" wraca na wielki ekran! Jest zwiastun pełnej przygód francuskiej superprodukcji

Po latach nieobecności jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów europejskiego komiksu powraca do kin. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Marsupilami – widowiskowej komedii przygodowej w reżyserii Philippe'a Lacheau, która przenosi kultowe stworzenie stworzone przez André Franquina do świata aktorskiego kina.

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Fabuła skupia się na Davidzie, który, chcąc uratować swoją posadę w zoo, podejmuje się przewiezienia tajemniczej przesyłki z Ameryki Południowej. W podróż rusza wraz ze swoją byłą partnerką Tess, ich synem Leo oraz niezdarnym kolegą Stéphane’em. Sytuacja błyskawicznie wymyka się spod kontroli, gdy okazuje się, że tajemniczy pakunek skrywa małego Marsupilamiego. Od tej chwili bohaterowie zostają uwikłani w pełną pościgów, nieporozumień i komicznych sytuacji przygodę.

Opublikowany zwiastun stawia na widowiskową akcję, efektowne efekty specjalne i charakterystyczny humor, z którego słyną filmy Philippe’a Lacheau. Nie zabrakło również pierwszego spojrzenia na tytułowego Marsupilamiego – żółtego stwora z niezwykle długim ogonem, którego komiksowe przygody od dekad cieszą się ogromną popularnością w Europie.

W obsadzie znaleźli się Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Tarek Boudali, Élodie Fontan, Julien Arruti oraz Jean Reno. Dla Jamela Debbouze jest to powrót do roli Pablito Camarona, znanej z filmu Na tropie Marsupilami z 2012 roku, co stanowi miły ukłon w stronę fanów poprzedniej ekranizacji.

Film ma trafić do naszych kin 11 września 2026 roku.

Źródło: FirstShowing