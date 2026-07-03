Jest zwiastun filmu "Klarnet". Poruszający polski dramat skrywa rodzinne tajemnice

Zapraszamy do obejrzenia oficjalnego zwiastua filmu Klarnet, pełnometrażowego debiutu fabularnego Toli Jasionowskiej. Produkcja, doceniona na festiwalach jeszcze przed kinową premierą, opowiada o dorastaniu, pamięci i sekretach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Do polskich kin film trafi 9 października 2026 roku.

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Akcja rozgrywa się na północno-wschodnim krańcu Polski, w domu zamieszkiwanym przez kolejne pokolenia kobiet – matek, córek i sióstr. Główna bohaterka, dwudziestoletnia Łucja, marzy o rozpoczęciu samodzielnego życia, jednak zanim będzie mogła ruszyć naprzód, musi zmierzyć się z bolesną prawdą o swojej rodzinie. Punktem zwrotnym staje się spotkanie z tajemniczym Lekarzem oraz odnalezienie starego klarnetu, który prowadzi ją do historii wymazanej z rodzinnej pamięci.

Opublikowany zwiastun zapowiada nastrojowy dramat, w którym ważniejsza od spektakularnych wydarzeń jest atmosfera i emocje bohaterów. Malownicze krajobrazy Suwalszczyzny, subtelne zdjęcia oraz muzyka inspirowana tradycją klezmerską budują opowieść o przebaczeniu, dziedzictwie i poszukiwaniu własnej tożsamości.

W głównych rolach występują Weronika Humaj i Andrzej Chyra, a na ekranie towarzyszą im m.in. Ewelina Żak, Karolina Porcari, Maciej Cymorek, Małgorzata Lewińska i Maria Ciunelis.

Klarnet ma już na koncie festiwalowe sukcesy i nagrody, a pierwszy zwiastun sugeruje, że widzowie mogą spodziewać się kina autorskiego, stawiającego na emocje, symbolikę i piękne zdjęcia zamiast łatwych rozwiązań fabularnych. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z najciekawszych polskich premier tej jesieni.

Źródło: Mayfly