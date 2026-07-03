Sztuczna inteligencja w "Młodym Waszyngtonie" wywołała burzę. Reżyser zabiera głos

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza do świata filmu, a najnowszym przykładem jest historyczny dramat Młody Waszyngton. Reżyser Jon Erwin ujawnił, że podczas realizacji produkcji wykorzystano generatywną AI do stworzenia lub ulepszenia około 100 ujęć. Jego zdaniem technologia nie miała zastąpić filmowców, lecz sprawić, że produkcja będzie bezpieczniejsza i bardziej przystępna finansowo.

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Najgłośniejszym przykładem jest scena, w której młody George Washington i jego towarzysze niemal toną w skutej lodem rzece. Zamiast narażać aktorów na niebezpieczne warunki lub angażować dublerów do ekstremalnych zdjęć, ekipa zbudowała niewielki, około 15-metrowy basen, wykorzystała elementy scenografii imitujące lód, a następnie za pomocą narzędzi AI rozszerzyła otoczenie i stworzyła iluzję rozległej, zamarzniętej rzeki.

Aktorzy byli na planie, tratwa była prawdziwa, woda również, tylko nie była lodowata. Nakręciliśmy niewielki fragment, a następnie rozszerzyliśmy go przy pomocy AI. To świetny przykład wykorzystania tej technologii, by uczynić produkcję bezpieczniejszą i tańszą, bez konieczności wyjazdu z Irlandii – wyjaśnił Erwin.

Reżyser zdradził również, że korzystał z narzędzi takich jak Luma, Amazon Project Nara oraz Magnific, a w ekipie pracowali także specjaliści zajmujący się wykorzystaniem AI. W jednej ze scen technologia pozwoliła zamienić dwóch członków ekipy, ubranych we współczesne stroje, w brytyjskich żołnierzy z XVIII wieku. Jednocześnie Erwin podkreśla, że film nie powstał wyłącznie przy pomocy sztucznej inteligencji – wiele efektów wykonano tradycyjnymi metodami VFX.

Twórca przekonuje, że AI powinna wspierać filmowców, a nie ich zastępować.

Najpierw zrób wszystko, co tylko da się zrobić naprawdę. Dopiero potem wykorzystaj te narzędzia, aby poszerzyć swoją wizję. AI działa najlepiej wtedy, gdy wzmacnia tradycyjne filmowe rzemiosło, a nie je zastępuje.

Mimo tych zapewnień wykorzystanie AI wywołało gorącą dyskusję wśród widzów. W mediach społecznościowych pojawiły się głosy krytykujące film za stosowanie generatywnej sztucznej inteligencji, a część internautów twierdziła, że było to widoczne już podczas seansu. Sam Erwin uważa jednak, że wielu widzów błędnie przypisuje AI ujęcia, które w rzeczywistości zostały wykonane przy użyciu klasycznych efektów specjalnych.

To nie pierwszy raz, gdy reżyser sięga po tego typu rozwiązania. Wcześniej wykorzystywał AI przy produkcjach Dom Dawida oraz The Old Stories: Moses, a obecnie współpracuje z firmami rozwijającymi narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji.

Źródło: Variety