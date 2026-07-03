Susza zagraża całej łące! Jest polski zwiastun animacji "Wyschnięci"

Co się stanie, gdy los całej społeczności spocznie w rękach… dwóch największych nieudaczników? Odpowiedź przynosi pierwszy polski zwiastun animacji Wyschnięci (Arnie & Barney), familijnej produkcji pełnej humoru, zwariowanych przygód i sympatycznych owadzich bohaterów.

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Fabuła przenosi widzów na tętniącą życiem łąkę, której mieszkańcy stają w obliczu katastrofy. Dotkliwa susza sprawia, że mrówczej społeczności zaczyna grozić zagłada. Choć najodważniejsze i najsilniejsze owady przygotowują profesjonalną misję ratunkową, dwaj niezdarni przyjaciele – Arnie i Barney – postanawiają działać na własną rękę. Ich plan wydaje się skazany na porażkę, ale seria zupełnie przypadkowych wydarzeń sprawia, że z nieudaczników przeobrażają się w nieoczekiwanych bohaterów całej łąki.

Opublikowany zwiastun zapowiada lekką, pełną slapstickowego humoru opowieść, która przypadnie do gustu zarówno najmłodszym widzom, jak i ich rodzicom. Nie zabraknie widowiskowych pościgów, zabawnych pomyłek i kolorowego świata owadów, w którym nawet najmniejszy bohater może odegrać kluczową rolę.

Za reżyserię odpowiada Sean Heuston, a film jest międzynarodową koprodukcją Hiszpanii, Irlandii i Niemiec. Za polską dystrybucję odpowiada Vivarto.

Wyschnięci trafią do naszych kin 24 lipca 2026 roku.

Źródło: Vivarto