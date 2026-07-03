Zwiastun familijnej produkcji "Mój pies Barry". Film inspirowany prawdziwą historią psa ratownika

Zimą do polskich kin wejdzie wzruszający familijny film "Mój pies Barry", który opowie piękną historię o przyjaźni człowieka i psa. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun tej szwajcarskiej produkcji.

Wczytywanie... kadr z filmu "Mój pies Barry"

Mój pies Barry to niezwykła opowieść dla całej rodziny, o przyjaźni, która zrodziła się w śnieżnym, górskim klimacie szwajcarskich Alp. Barry rodzi się jako najsłabszy szczeniak w całym miocie. Gdy wydawało się, że nie ma szans na przetrwanie w jego życiu pojawia się Georg. Chłopiec ratuje malucha przed śmiercią głodową i potajemnie zaczyna go wychowywać. Pewnego dnia, gdy pojawia się zagrożenie, że Georg straci ukochanego Barry’ego. Chłopiec będzie musiał wtedy udowodnić, że jego współczucie, mądrość i determinacja są silniejsze niż surowe zasady narzucane mu przez innych.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film wyreżyserował Markus Welter, który na swoim koncie ma horror Wycieczka bez powrotu. Pracował on na scenariuszu autorstwa Jana Poldervaarta.

Mój pies Barry do polskich kin wejdzie 4 grudnia 2026 roku. Za jego dystrybucję odpowiada Media Squad Distribution.

Źródło: Media Squad Distribution