Udział Leonardo DiCaprio w "Heat 2" oficjalnie potwierdzony

Po około roku negocjacji Leonardo DiCaprio zdecydował, że zagra w sequelu Gorączki Michaela Manna. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się w listopadzie tego roku.

Wczytywanie... Leonardo DiCaprio, kadr z filmu "Jedna bitwa po drugiej"

DiCaprio ostatecznie ma zagrać Chrisa Shiherlisa, którego w oryginale z 1995 roku zagrał Val Kilmer. Aktor podobno zastanawiał się czy przyjąć tę główną rolę czy mniejszą, drugoplanową Neila McCauleya. Jego w oryginale zagrał Robert DeNiro.

Wybór Shiherli przez DiCaprio powoduje, że aktor będzie zaangażowany w pracę nad filmem przez większość planowanego na sześć miesięcy planu zdjęciowego, który obejmuje tereny w wielu krajach.

Angaże w Heat 2 otrzymali także: Christian Bale jako policjant Vincent Hanna, którego w oryginale grał Al Pacino oraz Jason Clarke jako Nate, którego w pierwszym filmie grał Jon Voight.

Dodatkowo Stephen Graham prowadzi rozmowy o roli Neila McCauleya, a "kilka aktorek" ubiega się o rolę Sharlene Shiherlis, ich nazwisk jednak nie podano. Adam Driver zagra zaś nowego psychopatycznego złoczyńcę, Otisa Wardella.

Amazon MGM Studios wyda 170 milionów dolarów na realizację filmu, a produkcja obejmie Chicago, Paragwaj, Singapur oraz 77-dniowe zdjęcia w Los Angeles. Fabuła sequela trzymana jest w tajemnicy.

Źródło: Dark Horizons