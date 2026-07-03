Hollywood pod presją. Disney, Warner Bros. i Universal mogą zostać zmuszeni do ujawnienia jak korzystają z AI

Sądowy spór pomiędzy największymi studiami filmowymi a generatorem obrazów AI Midjourney nabiera tempa. W jego centrum znajduje się nie tylko kwestia naruszenia praw autorskich, ale również to, czy Disney, Warner Bros. i Universal będą musiały ujawnić, w jaki sposób same wykorzystują sztuczną inteligencję podczas produkcji filmów i seriali.

Wczytywanie...

Konflikt rozpoczął się ponad rok temu, gdy Disney i Universal, a następnie Warner Bros., oskarżyły Midjourney o bezprawne wykorzystywanie chronionych prawem autorskim materiałów do trenowania modeli AI. Zdaniem studiów platforma umożliwiała użytkownikom generowanie grafik naśladujących charakterystyczny styl ich produkcji bez uzyskania odpowiednich licencji.

Teraz Midjourney przechodzi do ofensywy. Firma domaga się, aby sąd zobowiązał hollywoodzkich gigantów do ujawnienia znacznie szerszego zakresu informacji dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji. Chodzi nie tylko o narzędzia dostępne dla klientów, ale także o wewnętrzne projekty badawcze, modele AI, zbiory danych treningowych, dokumenty strategiczne czy nawet materiały z posiedzeń zarządów dotyczących rozwoju technologii.

Według prawników Midjourney, jeśli studia również szkolą własne modele AI na materiałach chronionych prawem autorskim bez uzyskania licencji, mogłoby to podważyć ich argumenty w toczącej się sprawie. Firma twierdzi, że takie praktyki mogłyby świadczyć o powszechnym standardzie obowiązującym w całej branży filmowej.

Studia nie zamierzają jednak ujawniać swoich wewnętrznych projektów. Są gotowe przekazać jedynie informacje dotyczące narzędzi AI przeznaczonych dla użytkowników końcowych. W czerwcu sędzia uznał, że szeroki zakres danych, których domaga się Midjourney, nie ma bezpośredniego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy o naruszenie praw autorskich. Firma złożyła jednak odwołanie i próbuje przekonać sąd do zmiany tej decyzji.

Spór może mieć ogromne znaczenie dla całej branży rozrywkowej. Jeśli Midjourney odniesie sukces, po raz pierwszy największe studia filmowe mogą zostać zobowiązane do ujawnienia szczegółów dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie tworzenia i promocji swoich produkcji. Wyrok może również wyznaczyć nowe standardy przejrzystości dotyczące stosowania AI w Hollywood oraz wpłynąć na kolejne procesy związane z prawami autorskimi i generatywną sztuczną inteligencją.

Źródło: ComingSoon