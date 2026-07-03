Ryan Coogler zakończył zdjęcia do pilota nowego "Z Archiwum X"

Fani Z Archiwum X mają powody do ekscytacji. Zdjęcia do pilota nowej odsłony kultowego serialu zostały oficjalnie zakończone. Informację potwierdził Himesh Patel, który zagra jedną z głównych ról w produkcji przygotowywanej przez Ryana Cooglera.

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W rozmowie Patel zdradził, że wraz z Danielle Deadwyler wcieli się w zupełnie nowych bohaterów, a nie znane postacie z oryginalnego serialu.

Danielle i ja gramy całkowicie nowe postacie. Właśnie zakończyliśmy zdjęcia do pilota. Jeśli dostaniemy możliwość realizacji kolejnych odcinków, zobaczymy, dokąd zaprowadzi nas ta historia – powiedział aktor.

Ta wypowiedź nie jest przypadkowa. Na razie platforma Hulu zamówiła wyłącznie odcinek pilotażowy. Decyzja o realizacji pełnego sezonu jeszcze nie zapadła, co oznacza, że przyszłość projektu nadal pozostaje otwarta.

To ostrożne podejście nie dziwi. Niedawno Hulu zrezygnowało z realizacji rebootu Buffy, mimo że pilot został ukończony i przekazany platformie. Pokazuje to, że nawet zakończenie zdjęć nie gwarantuje powstania całego serialu.

Nowe Z Archiwum X opowie historię dwojga wybitnych agentów FBI, którzy – mimo zupełnie odmiennych charakterów – zostają przydzieleni do dawno zamkniętego wydziału badającego niewyjaśnione zjawiska. Ich współpraca ma stać się fundamentem nowej historii osadzonej w kultowym uniwersum.

Za scenariusz i reżyserię pilota odpowiada Ryan Coogler, natomiast funkcję showrunnerki pełni Jennifer Yale. Obsadę uzupełniają m.in. Steve Buscemi, Ben Foster, Amy Madigan, Devery Jacobs, Lochlyn Munro, Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand oraz Sofia Grace Clifton, którzy pojawią się w rolach gościnnych.

Oryginalne Z Archiwum X było emitowane w latach 1993–2002 i doczekało się dziewięciu sezonów. Serial powrócił jeszcze na dwa krótsze sezony w latach 2016 i 2018. Łącznie powstało 218 odcinków oraz dwa filmy kinowe, czyniąc produkcję jedną z najważniejszych i najbardziej wpływowych serii science fiction w historii telewizji.

Na razie pozostaje czekać na decyzję Hulu. Jeśli platforma da zielone światło, fani będą mogli ponownie zanurzyć się w świecie tajemnic, spisków i niewyjaśnionych zjawisk – tym razem z zupełnie nowymi bohaterami.

Źródło: The Direct