Steven Spielberg stawia na hit z YouTube. "The Mandela Catalogue" trafi do kin

Hollywood coraz chętniej sięga po internetowe horrory, a po sukcesie ekranizacji The Backrooms i zapowiedzi filmu o "Siren Head" przyszła pora na kolejny viralowy hit. Tym razem na wielki ekran trafi "The Mandela Catalogue" – jedna z najpopularniejszych serii analog horror na YouTube. Za produkcją stanie sam Steven Spielberg.

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Według informacji, prawa do ekranizacji zdobyły Amblin Entertainment, United Artists oraz Amazon MGM Studios, które zwyciężyły w zaciętej licytacji z udziałem aż 11 hollywoodzkich studiów.

Seria The Mandela Catalogue, stworzona w 2021 roku przez Alexa Kistera, rozgrywa się w fikcyjnym hrabstwie Mandela w stanie Wisconsin. Świat zostaje opanowany przez tajemnicze istoty zwane Alternates – niemal nieśmiertelne byty potrafiące zmieniać swój wygląd i podszywać się pod ludzi. Ich celem jest doprowadzanie ofiar do obłędu i samobójstwa poprzez manipulację obrazem oraz dźwiękiem. Potrafią przejmować kontrolę nad telewizorami, komputerami, systemami GPS i innymi urządzeniami elektronicznymi, tworząc atmosferę ciągłego zagrożenia.

Film wyreżyseruje sam Alex Kister, który wraz z Tylerem Cliftonem przygotował również scenariusz adaptacji. To rzadki przypadek, gdy twórca internetowego projektu zachowuje pełną kontrolę nad jego filmową wersją.

Popularność serii robi ogromne wrażenie. Oficjalne odcinki The Mandela Catalogue zgromadziły już ponad 100 milionów wyświetleń, czyniąc ją jedną z największych autorskich marek analog horror na YouTube. To właśnie ten sukces sprawił, że projekt wzbudził zainteresowanie największych graczy w Hollywood.

Producentami filmu będą Steven Spielberg i Holly Bario z Amblin Entertainment, Scott Stuber i Nick Nesbitt z United Artists oraz Aaron B. Koontz z Paper Street Pictures. W gronie producentów znaleźli się także Alex Kister i Tyler Clifton.

Na razie nie ujawniono daty premiery ani szczegółów dotyczących obsady.

Źródło: Deadline