"Dziecko nocy" pokazuje pierwsze oblicze koszmaru. Zwiastun zapowiada przerażające narodziny potwora

Platforma Shudder zaprezentowała pierwszy zwiastun filmu Dziecko nocy – nowego horroru reżyserki Hanny Bergholm, która zachwyciła fanów gatunku głośną produkcją Pisklę. Już pierwsze materiały promocyjne sugerują, że twórczyni ponownie zabierze widzów w mroczną podróż, tym razem eksplorując lęki związane z macierzyństwem i nordyckim folklorem.

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Fabuła koncentruje się na Sadze i jej brytyjskim mężu Jonie, którzy przeprowadzają się do odizolowanego domu położonego w głębi fińskiego lasu – miejsca, w którym kobieta spędziła dzieciństwo. Ich marzenie o spokojnym życiu i założeniu rodziny szybko zamienia się w koszmar. Tuż po narodzinach dziecka Saga zaczyna nabierać przekonania, że z jej synem dzieje się coś przerażającego. Choć wszyscy wokół zapewniają ją, że wszystko jest w porządku, kobieta jako jedyna dostrzega mroczną prawdę o noworodku.

W zwiastunie nie brakuje brutalnych scen, krwi i narastającego napięcia. Twórcy sugerują, że horror nie będzie opierał się wyłącznie na nadprzyrodzonych elementach, ale również na psychologicznym rozpadzie rodziny i niepewności, czy zagrożenie jest rzeczywiste, czy rodzi się jedynie w umyśle głównej bohaterki.

W głównych rolach występują Seidi Haarla, oraz Rupert Grint. W obsadzie znaleźli się także Pamela Tola, Pirkko Saisio i Rebecca Lacey.

Sama Hanna Bergholm zdradziła, że inspiracją dla filmu były dawne nordyckie wierzenia. Według reżyserki w skandynawskiej mitologii lasy zamieszkiwały trolle kontrolujące siły natury. W Dziecku nocy las ma symbolizować emocje głównej bohaterki oraz najbardziej pierwotną, instynktowną stronę ludzkiej natury.

Film już 31 lipca trafi do oferty platformy Shudder.

Źródło: Bloody-disgusting