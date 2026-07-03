Nowy dokument o ks. Janie Kaczkowskim porusza do głębi. Zobacz zwiastun filmu "Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego"

Do sieci trafił zwiastun filmu dokumentalnego Dzień dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, który zapowiada intymny i pełen emocji portret jednego z najbardziej niezwykłych polskich duchownych. Produkcja nie jest kolejną biografią ani próbą stworzenia pomnikowego wizerunku bohatera. Zamiast tego twórcy stawiają na autentyczność, pokazując człowieka z jego siłą, słabościami i codzienną walką z nieuleczalną chorobą.

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Za reżyserię odpowiada Artur Wierzbicki, który oparł film na niepublikowanych wcześniej archiwaliach, prywatnych nagraniach oraz wspomnieniach rodziny i najbliższych współpracowników księdza Jana. Dzięki temu widzowie zobaczą bohatera z perspektywy, której dotąd nie znali – nie tylko jako założyciela puckiego hospicjum i społecznika, ale przede wszystkim jako człowieka mierzącego się z lękiem, cierpieniem i własną śmiertelnością.

Tytułowy dzień dziecka ma wymiar symboliczny. Odnosi się do momentu diagnozy nowotworu, który dla ks. Jana stał się początkiem nowego etapu życia. Film prowadzi widza przez wspomnienia z dzieciństwa, relacje rodzinne oraz ostatnie lata działalności duchownego, tworząc opowieść o miłości, godności i potrzebie bycia blisko drugiego człowieka.

Film trafi do polskich kin 11 września 2026 roku. Po sukcesie fabularnego Johnny, który przybliżył historię relacji ks. Jana Kaczkowskiego i Patryka Galewskiego, nowy dokument ma szansę pokazać widzom jeszcze bardziej osobiste oblicze człowieka, którego przesłanie o szacunku, empatii i godności pozostaje aktualne do dziś.

Źródło: TVP