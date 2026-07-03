Polski dokument jak horror i opowieść o dorastaniu. Zwiastun "Kandydatów Śmierci" już dostępny

Obejrzyjcie zwiastun filmu Kandydaci Śmierci – niezwykłego polskiego dokumentu, który w nietypowy sposób łączy kino grozy z intymną opowieścią o dorastaniu, przyjaźni i upływie czasu. Za kamerą stanął Maciej Cuske, a efekt zapowiada się na jedną z najbardziej oryginalnych rodzimych premier tego roku.

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Historia zaczyna się kilkanaście lat temu, gdy Maciej Cuske postanawia zabrać swojego syna oraz jego dwóch kolegów na wakacje. Chcąc odciągnąć chłopców od komputerów, wpada na prosty pomysł – wspólnie nakręcą amatorski horror. Nikt nie przypuszczał, że jednorazowa zabawa zamieni się w wieloletnią tradycję, która stanie się świadectwem dojrzewania, zmieniających się relacji i nieuchronnego upływu czasu.

Każde kolejne wakacje oznaczają nowy horror, nowe miejsce i nowe wspomnienia. Jednak pomiędzy scenami pełnymi sztucznej krwi, potworów i mrocznych lasów kryje się coś znacznie głębszego. Kandydaci Śmierci opowiadają o przyjaźni wystawianej na próbę, pierwszych miłościach, rozczarowaniach, sukcesach i pytaniu, czy więzi z dzieciństwa są w stanie przetrwać dorosłość.

Pierwszy zwiastun nie zdradza zbyt wiele, ale doskonale oddaje wyjątkowy klimat filmu. W jednej chwili oglądamy nastolatków z pasją kręcących amatorski horror, by za moment zobaczyć dorosłych ludzi, którzy wracają do tej samej tradycji z zupełnie innym bagażem doświadczeń. To dokument, który wykorzystuje konwencję kina grozy nie po to, by straszyć potworami, lecz by opowiedzieć o przemijaniu i zmianach, jakie zachodzą w każdym z nas.

Film został już bardzo ciepło przyjęty na festiwalach, gdzie określano go mianem dokumentalnego Boyhood – porównanie to wynika z wieloletniej obserwacji bohaterów i ich naturalnej przemiany na przestrzeni lat.

Polska premiera kinowa Kandydatów Śmierci została zaplanowana na 7 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Against Gravity