Zwiastun "500 mil": Wzruszająca opowieść z Billem Nighym i Maisie Williams

Do sieci trafił polski zwiastun dramatu 500 mil, który od 4 września będzie można oglądać w naszych kinach. Zapowiedź przedstawia poruszającą historię dwóch braci, którzy wyruszają w pełną emocji podróż przez Wielką Brytanię i Irlandię w poszukiwaniu ukochanego dziadka.

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Głównymi bohaterami są nastoletni Finn (Roman Griffin Davis) oraz jego młodszy brat Charlie (Dexter Sol Ansell). Chłopcy uciekają z domu, aby uniknąć rozdzielenia po rozpadzie rodziny. Ich celem jest dom dziadka Johna, w którego wciela się ceniony Bill Nighy. Po drodze spotykają m.in. uliczną muzykantkę Kait graną przez Maisie Williams.

Za reżyserię odpowiada laureat nagrody BAFTA Morgan Matthews. Zwiastun zapowiada kameralne kino drogi, stawiające na emocje, rodzinne więzi i dojrzewanie bohaterów. Malownicze krajobrazy Irlandii oraz ciepła atmosfera produkcji sugerują, że widzów czeka wzruszająca opowieść o nadziei i poszukiwaniu bezpiecznego miejsca.

Film 500 mil trafi do polskich kin 4 września.

Źródło: Best Film