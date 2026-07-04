"Wypadek fortepianowy" – Quentin Dupieux wraca z nową porcją filmowego absurdu. Jest zwiastun!

Fani nietuzinkowego kina mają powody do radości. Quentin Dupieux, twórca kultowych i absurdalnych produkcji, takich jak Mordercza opona czy Drugi akt, powraca z nowym filmem Wypadek fortepianowy. Do sieci trafił już oficjalny polski zwiastun zapowiadający kolejną czarną komedię francuskiego reżysera.

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Główną bohaterką filmu jest Magalie (Adèle Exarchopoulos) – bezwzględna influencerka, która zbiła fortunę na publikowaniu szokujących materiałów w mediach społecznościowych. Po tajemniczym wypadku z udziałem fortepianu podczas nagrywania jednego ze swoich filmów kobieta wycofuje się z życia publicznego i ukrywa w górskiej chacie wraz ze swoim wiernym asystentem Patrickiem. Spokój nie trwa jednak długo – pewna dziennikarka posiada kompromitujące informacje i postanawia wykorzystać je do szantażu.

Jak przystało na kino Dupieux, Wypadek fortepianowy łączy surrealistyczny humor z ostrą satyrą społeczną. Tym razem reżyser bierze na celownik świat influencerów, kulturę internetowej sławy i mechanizmy rządzące mediami społecznościowymi. Zapowiada się przewrotna, momentami bardzo czarna komedia, która – pod warstwą absurdu – skrywa gorzką refleksję nad współczesnością.

Polska premiera kinowa filmu została wyznaczona na 3 lipca 2026 roku. Zwiastun sugeruje, że widzowie ponownie otrzymają charakterystyczną mieszankę groteski, nieprzewidywalnych zwrotów akcji i specyficznego humoru, z którego słynie francuski reżyser.

Źródło: Aurora Films