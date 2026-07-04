"Stroiciel sejfów" – niezwykły dar staje się przekleństwem. Zobacz zwiastun

Prezentujemy oficjalny zwiastun filmu Stroiciel sejfów – intrygującego thrillera z elementami dramatu i romansu, w którym główne role zagrali Leo Woodall oraz Dustin Hoffman. Produkcja zapowiada historię pełną napięcia, nietuzinkowych bohaterów i widowiskowych skoków.

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Bohaterem filmu jest Niki White, utalentowany stroiciel fortepianów cierpiący na nadwrażliwość słuchową. Jego niezwykły zmysł pozwala mu dostrzegać najdrobniejsze różnice w dźwiękach, co niespodziewanie prowadzi do odkrycia jeszcze jednego talentu – potrafi otwierać nawet najbardziej skomplikowane sejfy. Ta wyjątkowa umiejętność wciąga go w niebezpieczny świat przestępców i spektakularnych napadów, całkowicie odmieniając jego dotychczasowe życie.

Za reżyserię odpowiada Daniel Roher, a w obsadzie – obok Leo Woodalla i Dustina Hoffmana – znaleźli się również Havana Rose Liu, Jean Reno oraz Lior Raz. Twórcy stawiają na połączenie kina sensacyjnego z psychologicznym dramatem, wzbogacając całość o motyw muzyki i wyjątkowej wrażliwości głównego bohatera.

Opublikowany zwiastun zapowiada dynamiczne kino z efektownymi scenami włamań, napiętą atmosferą i wyrazistymi postaciami. Materiał pokazuje, że Stroiciel sejfów będzie nie tylko historią o skokach na sejfy, ale także opowieścią o człowieku, którego niezwykły dar staje się jednocześnie największym błogosławieństwem i przekleństwem.

Źródło: Kino Świat