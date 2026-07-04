Najmroczniejszy film Nolana? Reżyser ujawnia powód kategorii R dla "Odysei"

Nowy film Christophera Nolana zapowiada się na jedno z najbardziej brutalnych dzieł w jego karierze. Reżyser ujawnił, dlaczego Odyseja, ekranizacja słynnego eposu Homera, otrzymała kategorię wiekową R.

Wczytywanie...

W rozmowie z magazynem Empire Nolan przyznał, że decyzja nie wynika z nadmiernej ilości krwi czy kontrowersyjnych scen, lecz z realistycznego przedstawienia starożytnej walki.

Chcieliśmy stworzyć najbardziej intensywną wersję tej historii. Broń używana w tamtych czasach była po prostu bardziej brutalna – wyjaśnił reżyser.

Już zwiastuny sugerują, że widzowie mogą spodziewać się wyjątkowo widowiskowych i bezkompromisowych scen akcji. Szczególnie zapada w pamięć starcie z Laestrygonami, podczas którego jeden z towarzyszy Odyseusza zostaje z ogromną siłą wyrzucony na drzewo. Również sekwencje z Cyklopem mają należeć do najbardziej intensywnych w całej filmografii Nolana.

To pierwszy od Bezsenności (2002) film reżysera, który otrzymał kategorię R ze względu na przemoc. Według Motion Picture Association produkcja została sklasyfikowana jako przeznaczona dla dorosłych za przemoc i sporadyczny wulgarny język. Dla porównania, Oppenheimer również miał kategorię R, jednak głównie z powodu scen seksualnych, nagości i języka.

Choć wyższa kategoria wiekowa bywa postrzegana jako zagrożenie dla wyników finansowych, sukces Oppenheimera, który zarobił na świecie blisko 975 milionów dolarów, pokazuje, że nazwisko Nolana wciąż przyciąga tłumy do kin. Oczekiwania wobec Odysei są ogromne. Bilety na pokazy w formacie IMAX 70 mm wyprzedały się błyskawicznie, mimo że trafiły do sprzedaży aż rok przed premierą.

W rolę Odyseusza wciela się Matt Damon, a na ekranie towarzyszą mu Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o oraz Samantha Morton.

Na razie nie wiadomo, jak daleko Nolan posunie się w ukazywaniu przemocy. Kategoria R nie musi oznaczać wyjątkowo krwawych scen – równie dobrze może wynikać z realistycznego i niezwykle intensywnego sposobu ich przedstawienia.

Źródło: Empire