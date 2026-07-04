"Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek" z nowym materiałem prezentującym młodego Haymitcha

Lionsgate opublikowało nowy materiał promocyjny filmu "Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek", celebrując urodziny jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci serii, czyli Haymitcha Abernathy’ego. Wraz z premierą krótkiego materiału zza kulis studio zaprezentowało także nowe ujęcie przedstawiające Josepha Zadę w roli młodego Haymitcha.

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Prequel przeniesie widzów do świata Panem na 24 lata przed wydarzeniami z pierwszych "Igrzysk śmierci". Akcja rozpoczyna się rankiem losowania do 50. Głodowych Igrzysk, znanych również jako Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia (Second Quarter Quell), czyli wyjątkowo brutalnej edycji turnieju, która na zawsze odmieniła losy przyszłego mentora Katniss Everdeen.

Opublikowany materiał wideo zawiera również nowe wypowiedzi reżysera Francisa Lawrence'a, producentki Niny Jacobson oraz członków obsady: Josepha Zady, Elle Fanning, Jessego Plemonsa, Mckenny Grace i Bena Wanga. Twórcy zapowiadają, że film pokaże genezę jednej z najważniejszych postaci uniwersum oraz wydarzenia, które ukształtowały przyszłego zwycięzcę Głodowych Igrzysk.

Oto wspomniany materiał:

Premiera filmu "Igrzyska śmierci: Wschód Słońca w dniu dożynek" została zaplanowana na 20 listopada 2026 roku.

Źródło: Lionsgate