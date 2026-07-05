Vin Diesel rusza z produkcją "Fast Forever". Zapowiada najbardziej spektakularny finał serii

Po 25 latach od premiery pierwszej części Vin Diesel ponownie zasiadł za kierownicą. Aktor i producent ogłosił rozpoczęcie zdjęć do Szybcy i Wściekli 10: Część 2, czyli jedenastej i zarazem finałowej odsłony kultowej serii. Premiera filmu została zaplanowana na 17 marca 2028 roku.

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Diesel podzielił się z fanami kulisami produkcji w nagraniu opublikowanym na Instagramie. Jak przyznał, ekipa intensywnie pracuje nad tym, aby dostarczyć widzom „

ajbardziej niesamowity finał”\ w historii franczyzy.

Jesteśmy na planie. Wszyscy ciężko pracują, a ekipa daje z siebie wszystko. Chciałem tylko podziękować wam – najlepszym fanom na świecie. Byliście cierpliwi wobec studia, branży i wobec mnie. Przez ostatnie trzy i pół roku robiliśmy wszystko, by stworzyć najbardziej niezwykłe zakończenie tej historii – powiedział aktor.

Gwiazda, która od początku wciela się w Dominica Toretto, podkreśliła, że choć rozwija również inne projekty – w tym film Riddick: Furya oraz adaptację Rock ’Em Sock ’Em dla Mattel – obecnie całkowicie skupia się na godnym zakończeniu serii, która zarobiła na całym świecie ponad 7 miliardów dolarów.

Czuję wasze wsparcie i znaczy ono dla mnie naprawdę bardzo wiele. Wracam na plan i mam nadzieję, że będziemy z was dumni – dodał Diesel.

Choć filmowa saga dobiega końca, uniwersum Szybkich i Wściekłych nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Vin Diesel już wcześniej ujawnił, że powstają cztery seriale telewizyjne osadzone w świecie franczyzy, które mają kontynuować jej historię w nowej formie.

Źródło: Deadline