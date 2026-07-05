"Pałac Wschodni" z pełnym zwiastunem. Netflix szykuje widowiskową koreańską opowieść o pogromcy duchów

Netflix zaprezentował główny zwiastun Pałacu Wschodniego, nowego koreańskiego serialu fantasy, który łączy horror, akcję, tajemnicę i historyczny klimat. Produkcja zadebiutuje na platformie 17 lipca 2026 roku, a już teraz zapowiada się na jedną z najciekawszych azjatyckich premier tego lata.

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Akcja serialu rozgrywa się w fikcyjnej epoce historycznej. Gdy następca tronu zostaje odnaleziony martwy w pałacowym stawie, dwór ogarnia panika. Krążą pogłoski, że powrócił złowrogi duch, który chce zgładzić królewską dynastię. Władca wzywa więc na pomoc Gu-cheona – legendarnego pogromcę duchów, potrafiącego przekraczać granicę między światem żywych i umarłych. Towarzyszy mu Saeng-gang, dwórka obdarzona niezwykłym darem słyszenia głosów zmarłych. Razem próbują rozwikłać tajemnicę przeklętego Wschodniego Pałacu i powstrzymać nadciągające zło.

Nowy zwiastun robi ogromne wrażenie rozmachem. Nie brakuje widowiskowych pojedynków z demonami, mrocznych lokacji, efektów specjalnych oraz stworów rodem z koreańskich legend. Twórcy stawiają na połączenie klimatycznego kina kostiumowego z dynamiczną akcją i elementami horroru, co może przypaść do gustu zarówno fanom K-dram, jak i miłośnikom fantasy.

W obsadzie znaleźli się Nam Joo-hyuk, Roh Yoon-seo oraz Cho Seung-woo, a za reżyserię odpowiada Choi Jung-kyu, twórca cenionego serialu Angmapansa. Scenariusz przygotowali Kwon So-ra i Seo Jae-won, znani z mrocznych produkcji fantasy i thrillerów.

Źródło: Netflix